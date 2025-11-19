Adobe a officialisé ce mercredi un accord pour acquérir la plateforme de marketing en ligne Semrush pour un montant de 1,9 milliard de dollars. L’opération, entièrement en numéraire, prévoit un rachat des actions à 12 dollars l’unité, soit une prime significative par rapport au cours de clôture de mardi, situé à 6,76 dollars. L’annonce a provoqué une envolée de plus de 70% du titre Semrush, tandis qu’Adobe cédait environ 2% en Bourse. La finalisation de l’acquisition est attendue au cours du premier semestre 2026.

Fondée autour d’outils de référencement naturel (SEO), Semrush est entrée en Bourse en 2021 et compte parmi ses principaux clients Amazon et TikTok. Pour Adobe, cette opération vise à renforcer son offre à destination des spécialistes du marketing, en particulier dans un contexte marqué par l’essor de l’intelligence artificielle générative. La direction du groupe estime que la visibilité des marques est en pleine mutation et qu’il devient essentiel de s’appuyer sur de nouvelles technologies pour préserver leur pertinence.

Adobe, connu pour ses logiciels créatifs comme Photoshop, multiplie les initiatives dans l’IA, notamment avec des assistants intelligents pour Reader et Acrobat. Ce rachat intervient dans un climat d’incertitude pour les plateformes SaaS, confrontées à une baisse de confiance des investisseurs et à une concurrence accrue de l’IA. L’an dernier, Adobe avait renoncé à son projet de rachat de Figma pour 20 milliards de dollars en raison d’obstacles réglementaires.