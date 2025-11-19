Adobe a officialisé ce mercredi un accord pour acquérir la plateforme de marketing en ligne Semrush pour un montant de 1,9 milliard de dollars. L’opération, entièrement en numéraire, prévoit un rachat des actions à 12 dollars l’unité, soit une prime significative par rapport au cours de clôture de mardi, situé à 6,76 dollars. L’annonce a provoqué une envolée de plus de 70% du titre Semrush, tandis qu’Adobe cédait environ 2% en Bourse. La finalisation de l’acquisition est attendue au cours du premier semestre 2026.
Fondée autour d’outils de référencement naturel (SEO), Semrush est entrée en Bourse en 2021 et compte parmi ses principaux clients Amazon et TikTok. Pour Adobe, cette opération vise à renforcer son offre à destination des spécialistes du marketing, en particulier dans un contexte marqué par l’essor de l’intelligence artificielle générative. La direction du groupe estime que la visibilité des marques est en pleine mutation et qu’il devient essentiel de s’appuyer sur de nouvelles technologies pour préserver leur pertinence.
Adobe, connu pour ses logiciels créatifs comme Photoshop, multiplie les initiatives dans l’IA, notamment avec des assistants intelligents pour Reader et Acrobat. Ce rachat intervient dans un climat d’incertitude pour les plateformes SaaS, confrontées à une baisse de confiance des investisseurs et à une concurrence accrue de l’IA. L’an dernier, Adobe avait renoncé à son projet de rachat de Figma pour 20 milliards de dollars en raison d’obstacles réglementaires.
Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de médias numériques (73,8%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ;
- logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (24,9%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ;
- autres (1,3%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (95,4%), de services (2,8% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,5%), Amériques (6,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,8%) et Asie-Pacifique (14,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.