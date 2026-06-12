Adobe en chute après ses trimestriels et le départ de son CFO
Adobe lâche 7,2% à 203 USD en début de séance à Wall Street, après la publication jeudi soir d'un BPA et de revenus trimestriels pourtant meilleurs que prévu, lui permettant de relever ses objectifs annuels. Certains éléments ne sont toutefois pas du goût de Jefferies, notamment le départ jugé abrupt de son directeur financier.
La société de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus a engrangé un BPA ajusté de 5,96 USD au titre de son 2e trimestre comptable, dépassant ainsi de 0,14 USD l'estimation moyenne des analystes.
Adobe revendique aussi un chiffre d'affaires record pour le trimestre écoulé, en croissance de 13% à 6,62 MdsUSD (+11% à taux de change constants), alors que le consensus de marché anticipait une progression de 9,9%, selon Jefferies.
Sur ces bases et en soulignant une forte demande tirée par l'IA de la part de ses différents groupes de clients, la direction a relevé ses fourchettes-cibles de BPA ajusté et de revenus pour l'exercice en cours, à respectivement 24,35-24,45 USD et 26,5-26,6 MdsUSD.
"Adobe a supprimé son objectif de croissance organique de l'ARR pour l'exercice 2026 alors qu'il devient plus offensif sur la promotion de produits compatibles avec l'IA freemium et retarde les hausses de prix de Creative Cloud prévues pour son second semestre 2026", pointe cependant Jefferies.
Le broker note aussi le départ du directeur financier (CFO), Dan Durn, qui va retrouver le monde des semi-conducteurs en rejoignant Marvell Technology, où il occupera également les fonctions de CFO au sein de ce spécialiste des puces destinées à l'IA.
"Bien que nous ne soyons pas préoccupés par une quelconque perturbation, compte tenu du niveau de recrutement chez Adobe, cela soulève des questions sur la capacité de l'entreprise à attirer ou à retenir des cadres supérieurs", estime Jefferies.
"Bien que la poussée vers l'acquisition de clients soit probablement la bonne stratégie, elle s'ajoute à la liste des éléments de transition et laisse la monétisation de l'IA sans réponse", ajoute l'intermédiaire, qui reste à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours ramené de 290 USD à 230 USD.
Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de médias numériques (74,3%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ;
- logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (24,7%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ;
- autres (1%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (96,4%), de services (2,3% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,7%), Amériques (6,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%) et Asie-Pacifique (14,1%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.