Adobe fait part du lancement de Firefly AI Assistant

Adobe fait part du lancement de Firefly AI Assistant, un assistant IA basé sur l'agent créatif d'Adobe, qui centralise la puissance des outils créatifs Adobe dans une interface conversationnelle unique.

"Bientôt disponible dans Adobe Firefly, le studio de création IA tout-en-un, Firefly AI Assistant permet aux créateurs de décrire le résultat souhaité avec leurs propres mots", explique l'éditeur de logiciels pour la création, la publication et la diffusion visuelle de contenus.



"L'assistant orchestre et exécute ensuite des flux de travail complexes et multi-étapes au sein des applications Adobe Creative Cloud, notamment Firefly, Photoshop, Premiere, Lightroom, Express, Illustrator et bien d'autres", poursuit-il.



Selon le groupe américain, Adobe Firefly enrichit le montage vidéo et image par IA avec un son de qualité studio, des contrôles de couleur avancés et des ajustements d'image précis, et étoffe un catalogue de plus de 30 modèles d'IA créatifs.



Adobe ajoute qu'il va intégrer cette nouvelle façon de créer avec ses applications aux principaux modèles d'IA tiers, notamment Claude d'Anthropic, permettant ainsi aux créateurs "d'accéder au meilleur d'Adobe directement sur les surfaces sur lesquelles ils travaillent au quotidien".