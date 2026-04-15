Adobe fait part du lancement de Firefly AI Assistant
Adobe fait part du lancement de Firefly AI Assistant, un assistant IA basé sur l'agent créatif d'Adobe, qui centralise la puissance des outils créatifs Adobe dans une interface conversationnelle unique.
"Bientôt disponible dans Adobe Firefly, le studio de création IA tout-en-un, Firefly AI Assistant permet aux créateurs de décrire le résultat souhaité avec leurs propres mots", explique l'éditeur de logiciels pour la création, la publication et la diffusion visuelle de contenus.
"L'assistant orchestre et exécute ensuite des flux de travail complexes et multi-étapes au sein des applications Adobe Creative Cloud, notamment Firefly, Photoshop, Premiere, Lightroom, Express, Illustrator et bien d'autres", poursuit-il.
Selon le groupe américain, Adobe Firefly enrichit le montage vidéo et image par IA avec un son de qualité studio, des contrôles de couleur avancés et des ajustements d'image précis, et étoffe un catalogue de plus de 30 modèles d'IA créatifs.
Adobe ajoute qu'il va intégrer cette nouvelle façon de créer avec ses applications aux principaux modèles d'IA tiers, notamment Claude d'Anthropic, permettant ainsi aux créateurs "d'accéder au meilleur d'Adobe directement sur les surfaces sur lesquelles ils travaillent au quotidien".
Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de médias numériques (74,3%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ;
- logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (24,7%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ;
- autres (1%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (96,4%), de services (2,3% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,7%), Amériques (6,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%) et Asie-Pacifique (14,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.