A l'occasion de sa publication trimestrielle jeudi soir, Adobe a fait part d'un relèvement de ses objectifs pour son exercice 2024-25, anticipant désormais un BPA non GAAP de 20,80 à 20,85 dollars, et non plus de 20,50 à 20,70 USD.
De même, l'éditeur de logiciels californien table maintenant sur des revenus annuels compris entre 23,65 et 23,70 milliards de dollars, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 23,50 à 23,60 MdsUSD il y a trois mois.
Sur son troisième trimestre 2024-25 (clos fin août), Adobe a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 5,31 USD et un profit d'exploitation ajusté de 2,77 MdsUSD, en croissances de respectivement 14% et 10% en comparaison annuelle.
Ses revenus ont augmenté de 11% (+10% à devises constantes) pour atteindre un niveau record à 5,99 MdsUSD, 'avec des revenus d'abonnement vigoureux à la fois des segments digital media et digital experience', selon son CFO Dan Durn.
Adobe remonte à nouveau ses objectifs pour l'exercice
Publié le 12/09/2025 à 13:32
