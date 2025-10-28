A l'occasion de la conférence Adobe MAX, Adobe a annoncé un élargissement de son partenariat stratégique avec Google Cloud pour intégrer les modèles d'intelligence artificielle de Google - dont Gemini, Veo et Imagen - dans ses applications créatives.
Cette alliance vise à offrir aux utilisateurs d'Adobe Firefly, Photoshop, Express, Premiere et GenStudio un accès direct aux technologies d'IA générative de Google. Les entreprises clientes pourront également personnaliser ces modèles via la plateforme Adobe Firefly Foundry, en utilisant leurs propres données pour produire du contenu conforme à leur identité de marque. Adobe et Google Cloud prévoient une stratégie commerciale conjointe afin d'étendre l'accès à ces innovations à l'échelle mondiale. Shantanu Narayen, dirigeant d'Adobe, souligne que ce partenariat unit 'l'ADN créatif d'Adobe et les modèles d'IA de Google' pour repousser les limites de la création numérique.
Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de médias numériques (73,8%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ;
- logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (24,9%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ;
- autres (1,3%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (95,4%), de services (2,8% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,5%), Amériques (6,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,8%) et Asie-Pacifique (14,2%).
