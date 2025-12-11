Adobe a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 5,50 USD au titre de son 4e trimestre 2025, dépassant l'estimation moyenne des analystes, et un profit d'exploitation ajusté de 2,82 MdsUSD, en croissances de respectivement 14% et 9%.
Ses revenus ont augmenté de 10% pour atteindre un niveau record à 6,19 MdsUSD, "reflétant son importance grandissante dans l'écosystème global de l'IA et l'adoption rapide de ses outils tirés par l'IA", selon son CEO Shantanu Narayen.
"En faisant progresser nos plateformes agentiques et génératives innovantes, et en étendant notre base de clients, nous sommes enthousiastes à l'idée de viser une croissance à 2 chiffres de notre ARR en 2026", poursuit-il.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'éditeur de logiciels californien a ainsi engrangé un BPA ajusté de 20,94 USD et des revenus de 23,77 MdsUSD, dépassant ainsi ses fourchettes-cibles d'il y a 3 mois (20,80-20,85 USD et 23,65 et 23,70 MdsUSD).
Affichant sa confiance pour son exercice 2026, Adobe table sur un BPA non GAAP de 23,30 à 23,50 USD, ainsi que sur des revenus de 25,90 à 26,10 MdsUSD, impliquant de nettes progressions donc par rapport à 2025.
Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de médias numériques (73,8%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ;
- logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (24,9%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ;
- autres (1,3%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (95,4%), de services (2,8% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,5%), Amériques (6,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,8%) et Asie-Pacifique (14,2%).
