Adocia : Heights Capital Management dépasse les 5%

Heights Capital Management, agissant pour le compte de CVI Investments, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Adocia, au résultat d'une souscription à une augmentation de capital.



La société de gestion californienne a précisé détenir 1 262 626 actions Adocia représentant autant de droits de vote, soit 6,45% du capital et 5,82% des droits de vote de cette société biopharmaceutique.