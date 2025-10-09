Adocia : Invest Securities passe à l'achat sur le titre

Invest Securities estime que Adocia dispose d'un potentiel significatif dans un segment en pleine expansion.



'C'est la raison pour laquelle nous initions la couverture avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 17,9EUR'.



L'analyste rappelle qu'Adocia est une biotech spécialisée dans les technologies de délivrance de médicaments appliquées au diabète et à l'obésité, deux marchés en hyper croissance.



'La société a mis au point 4 plateformes propriétaires offrant des solutions concrètes aux limites des traitements existants : meilleure stabilité des protéines, nouvelles voies d'administration et formulations facilitant l'usage des thérapies chroniques' indique Invest Securities.



'Ces innovations visent à renforcer l'adoption, la rétention et l'observance des patients, 3 leviers stratégiques majeurs pour les Big Pharma. Adocia se positionne ainsi comme partenaire de choix des leaders pharmaceutiques, et non comme un concurrent direct' rajoute le bureau d'analyse.



L'analyste souligne que le groupe a déjà signé un accord structurant avec Tonghua Dongbao en Chine et mène des discussions avancées avec Sanofi.