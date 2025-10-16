Adocia : Invest Securities relève son objectif de cours

Le bureau d'analyse maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 18,3 E (contre 17,9 E).



Adocia et son partenaire THDB ont annoncé hier les résultats positifs de l'essai de Ph III évaluant BC Lispro chez les patients DT1, consolidant ainsi la robustesse du profil clinique de cette insuline ultra-rapide.



'En ligne avec les résultats obtenus en juillet dans le DT2, BC Lispro a démontré une non-infériorité de l'hémoglobine glyquée HbA1c à 26 semaines vs Humalog® (insuline rapide de référence), critère principal de l'étude' souligne l'analyste.



'De plus, le produit a confirmé l'amélioration significative de l'excursion glycémique post-prandiale à 1h et 2h après les repas tests en comparaison d'Humalog®, tout en affichant un très bon profil de tolérance, ce qui en fait potentiellement un best-in-class parmi les insulines ultra-rapides disponibles (Fiasp® et Lyumjev®)' rajoute Invest Securities.



'Avec une position de trésorerie de 13,4mEUR à fin septembre 2025 (en ligne avec notre estimation d'environ 13mEUR), la société confirme sa visibilité financière au T2 26' rajoute l'analyste en conclusion.