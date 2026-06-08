Adocia présente des données d'une étude de phase 3
La société biopharmaceutique a publié, lors de la 86ème session scientifique de l'American Diabetes Association, les résultats complets de l'étude clinique de phase 3 menée en Chine auprès de personnes atteintes de diabète de type 2 avec BioChaperone Lispro.
Pour Olivier Soula, directeur général et cofondateur d'Adocia : "notre partenaire chinois Tonghua Dongbao a franchi une étape majeure en 2025 : l'essai de phase 3 mené auprès de plus de 1 000 personnes atteintes de diabète de type 2 confirme les excellentes performances de BioChaperone Lispro. Pour la première fois, une insuline prandiale démontre un meilleur contrôle glycémique chez les personnes atteintes de diabète de type 2 lors des trois repas quotidiens par rapport à Humalog, l'une des insulines prandiales les plus utilisées au monde".
Adocia rappelle les avantages cliniques significatifs par rapport à Humalog : un meilleur contrôle glycémique à long terme chez les patients sous metformine ou dont le taux d'HbA1c est inférieur à 85%, un meilleur contrôle de la glycémie tout au long de la journée et après chaque repas pour l'ensemble de la population.
Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines thérapeutiques approuvées destinées au traitement du diabète et de l'obésité.
A fin 2025, le groupe dispose d'un portefeuille de 4 produits en phase de développement clinique (BioChaperone Lispro U100 et U200, BioChaperone Combo, M1Pram et BioChaperone® LisPram) et de 4 produits en développement préclinique (AdoShell® Islets, AdOral® Sema, AdoGel® Sema et BioChaperone® CagriSema).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.