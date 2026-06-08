Adocia présente des données d'une étude de phase 3

La société biopharmaceutique a publié, lors de la 86ème session scientifique de l'American Diabetes Association, les résultats complets de l'étude clinique de phase 3 menée en Chine auprès de personnes atteintes de diabète de type 2 avec BioChaperone Lispro.

Pour Olivier Soula, directeur général et cofondateur d'Adocia : "notre partenaire chinois Tonghua Dongbao a franchi une étape majeure en 2025 : l'essai de phase 3 mené auprès de plus de 1 000 personnes atteintes de diabète de type 2 confirme les excellentes performances de BioChaperone Lispro. Pour la première fois, une insuline prandiale démontre un meilleur contrôle glycémique chez les personnes atteintes de diabète de type 2 lors des trois repas quotidiens par rapport à Humalog, l'une des insulines prandiales les plus utilisées au monde".



Adocia rappelle les avantages cliniques significatifs par rapport à Humalog : un meilleur contrôle glycémique à long terme chez les patients sous metformine ou dont le taux d'HbA1c est inférieur à 85%, un meilleur contrôle de la glycémie tout au long de la journée et après chaque repas pour l'ensemble de la population.