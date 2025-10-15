Adocia présente les résultats d'un essai clinique pour l'insuline ultra-rapide

Adocia annonce que son partenaire Tonghua Dongbao publie les résultats positifs du deuxième essai clinique de Phase 3 sur BioChaperone® Lispro (THDB0206 injection), une nouvelle formulation d'insuline ultra-rapide.



Cette étude de Phase 3 a été approuvée par les autorités réglementaires chinoises (CDE 1).



L'étude randomisée, ouverte, multi-centrique a évalué la sécurité et l'efficacité de THDB0206 injection en comparaison avec Humalog® chez des adultes atteints de Diabète de Type 1.



Un total de 550 adultes chinois atteints de diabètes de Type 1, avec un contrôle glycémique inadéquat, et utilisant de multiples injections quotidiennes d'insulines ont été randomisés.



Après 26 semaines de traitement, l'HbA1c a diminué significativement dans les deux groupes en comparaison à la baseline.



' Nous sommes extrêmement fiers des résultats de Phase 3 obtenus sur le Diabète de Type 1 et de Type 2 : pour ces deux populations, nous avons réussi à améliorer le contrôle de la glycémie après chaque repas en comparaison avec le traitement de référence et BioChaperone® Lispro est la seule des trois insulines ultra-rapides à atteindre cette performance pour l'ensemble des repas de la journée ', a déclaré Olivier Soula, CEO et co-fondateur d'Adocia.