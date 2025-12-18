Douglas AG est une entreprise allemande specialisee dans les produits de beaute. La societe est active dans les secteurs de la vente en gros, de la vente au detail et de la vente par correspondance de produits tels que les cosmetiques, les produits de beaute et les produits de style de vie, ainsi que dans la fourniture de services connexes. Elle offre ces services dans des magasins, des canaux de commerce electronique et des plateformes numeriques.