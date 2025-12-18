Actions en hausse
- Currys (+10%) : le Britannique est repassé dans le vert au premier semestre de son exercice, avec un bénéfice de 16 millions de livres, un chiffre d'affaires en hausse à 4,23 milliards, le retour d'un dividende et une perspective de croissance des profits confirmée pour 2026.
- OVS (+7%) : le détaillant italien de vêtements a annoncé mercredi un EBITDA ajusté de 50,6 millions d'euros pour le troisième trimestre. Les ventes nettes ajustées se sont élevées à 451,9 millions d'euros sur la période. Le marché apprécie les comptes.
- Rational AG (+3,5%) : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 750 à 785 EUR.
- Rentokil (+3%) : Bank of America a relevé sa recommandation de neutre à acheter sur le groupe britannique de service aux entreprises.
- ThyssenKrupp Nucera (+3%) : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 12 à 11 EUR.
- Sopra Steria (+2%) : la Bourse salue l'annonce de négociations de rachat de Starion et Nexova, en vue de "créer un acteur industriel européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés pour les secteurs du spatial et de la cybersécurité". "Ces acquisitions s'inscrivent pleinement dans la stratégie 2028, qui vise un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros grâce à la croissance externe", souligne Maximilien Pascaud, l'analyste en charge du dossier chez AlphaValue.
Actions en baisse
- Douglas (-8%) : la chaîne de parfumeries allemande, connue pour sa marque Nocibé en France, a publié de mauvais résultats et averti que ses objectifs 2026 ne seront pas tenus. Le titre s'était légèrement repris depuis le printemps, après une première année de cotation catastrophique dans le sillage de son entrée en bourse.
- DBV Technologies (-8%) : le titre a flambé de 20% hier suite à une bonne nouvelle pour son candidat phare, Viaskin Peanut. La consolidation est un peu brutale aujourd'hui, mais le titre a doublé en trois mois.
- Aéroports de Paris (-6%) : le régulateur français des transports a retoqué la proposition tarifaire du groupe pour 2026, en invoquant un risque de rémunération excessive par rapport au coût réglementé du capital et une non-conformité en matière de répartition des coûts. "Les commentaires sur la mauvaise répartition des coûts et des actifs jetteront le doute sur la proposition ERA d'ADP pour la période 2027-2034, qui aurait dû être basée sur ces répartitions", note Graham Hunt (Jefferies). En parallèle, Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 135 à 119 EUR.
- Tomra (-3%) : SB1 Markets passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 115 NOK à 110 NOK.
- Evolution AB (-3%) : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 890 SEK à 575 SEK.
- Eutelsat (-2%) : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de performance de marché et un objectif de cours de 2 EUR, et préfère SES S.A.