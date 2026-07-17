ADP en baisse, les analystes craignent un avertissement sur résultats
Après un mois de juin marqué par un recul du trafic dans ses aéroports parisiens, Groupe ADP a abaissé sa prévision annuelle de croissance du trafic. La décision alimente les craintes d'une révision prochaine des objectifs financiers 2026, évoquée par plusieurs analystes. En fin de matinée, le titre cède près de 2% à Paris.
Groupe ADP a annoncé hier soir un repli de 1,4% de son trafic global en juin, à 33,4 millions de passagers, un recul qui atteint 3,2% pour Paris Aéroport, à 9,4 millions de voyageurs.
Sur l'ensemble du semestre, le trafic du groupe atteint 179,2 millions de passagers, en hausse de 0,2%, et celui de Paris Aéroport progresse de 0,5%, à 51,6 millions de passagers. Le Groupe pointe notamment le conflit au Moyen-Orient, le prix du carburant ainsi que diverses contraintes opérationnelles sur certaines plateformes.
Compte tenu de ces éléments, Groupe ADP a révisé son hypothèse de croissance annuelle du trafic à Paris à environ 0,5% en 2026, contre une prévision précédente comprise entre 1,5% et 2,5%.
Le groupe a ajouté que ses objectifs financiers 2026 seraient "réévalués et précisés" à l'issue des résultats semestriels, attendus le 29 juillet.
Pour Jefferies, cette communication pourrait être interprétée comme le signe d'une prochaine révision en baisse des prévisions de résultats.
Une crainte partagée par Edgar Sonin, l'analyste qui suit le dossier pour AlphaValue qui estime qu'il s'agit "d'un signal clair qu'un avertissement sur l'EBITDA ou les bénéfices pourrait suivre".
Selon lui, les détails publiés par ADP jusqu'ici sont d'ailleurs peu encourageants : le trafic au Moyen-Orient a chuté de 16,3% au premier semestre, le coefficient de remplissage a reculé à 84,7% et les mouvements d'avions à Paris ont diminué de 1,3% en juin. "Le marché devrait considérer que 2026 est une année largement compromise pour le hub parisien", souligne-t-il.
De son côté, Jefferies confirme malgré tout son conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 121 EUR. Le bureau d'études rappelle néanmoins que le consensus sur l'EBITDA 2026 est inférieur de 4 à 5% aux objectifs actuels du groupe, mais considère que les incertitudes persistantes et la recrudescence des tensions au Moyen-Orient continueront de peser sur le titre.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2025, le groupe a accueilli plus de 107 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 272 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (31,1%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (30,7%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (5,1%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (33,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
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Investisseur
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.