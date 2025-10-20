Le titre ADP signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 lundi à la Bourse de Paris, soutenu par une note favorable des analystes de Morgan Stanley qui se montrent rassurants quant à l'impact de l'évolution de la réglementation sur l'activité de l'exploitant aéroportuaire.
Vers 16h00, le titre gagne 2,8% tandis que le SBF avance d'environ 0,2%.
Dans une note parue dans la matinée, Morgan Stanley indique avoir relevé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' leur conseil sur la valeur.
Alors que le marché s'inquiète des conditions devant caractériser la proposition tarifaire annuelle que fera le groupe à l'Autorité de régulation des transports au mois de décembre, ce qui a pesé sur le titre cette année, Morgan Stanley pense au contraire qu'il pourrait s'agir d'une opportunité favorable pour l'opérateur.
De son point de vue, la valorisation actuelle d'ADP est en effet attractive puisque le marché valorise son activité régulée avec une décote d'environ 50 % par rapport à la moyenne du secteur, soit un ratio de moins de 11 fois l'Ebitda estimé pour 2026, ce qui lui semble faible pour une entreprise de cette qualité dans la distribution et les concessions aéroportuaires.
Morgan Stanley considère donc que la proposition réglementaire attendue pour décembre 2025 pourrait constituer un élément rassurant ('derisking event'), susceptible de réduire l'incertitude et de renforcer la visibilité autour du dossier, et donc donc favoriser une revalorisation du titre.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2024, le groupe a accueilli plus de 103 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 261 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (33,3%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (27,9%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (4,7%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (34,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
