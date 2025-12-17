Les analystes de la banque américaine ont dégradé leur conseil à "conserver" contre "achat" auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de 125 à 134 euros.
Peu avant 11h00, le titre reculait de 0,7%, alors que le SBF 120 avançait de 0,1% au même moment.
Dans une note de recherche, Jefferies estime que le potentiel de hausse sur le titre est désormais limité alors que le cours de Bourse a beaucoup monté ces derniers temps et fait mieux que le marché.
L'établissement estime par ailleurs que le projet de CRE récemment présenté par l'exploitant aéroportuaire est incertain et que ses résultats futurs ne sont pas garantis au vu des importantes dépenses d'investissements qui vont devoir être engagées dans la modernisation de ses infrastructures.
A ce titre, Jefferies juge que les prévisions présentées par ADP sont optimistes et qu'elles retiennent le meilleur scénario possible, bien qu'une incertitude politique accrue pourrait peser sur le cours de l'action.
Ces commentaires éclipsaient ses chiffres de trafic solides dévoilés pour le mois de novembre, le groupe ayant transporté au total 29,2 millions de passagers le mois dernier, en hausse de 5,9 %, dont 7,8 millions pour Paris Aéroport, soit une hausse de 3,9%.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2024, le groupe a accueilli plus de 103 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 261 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (33,3%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (27,9%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (4,7%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (34,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
