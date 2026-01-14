ADP (-1,27%, à 108,80 euros) cède du terrain après un abaissement d'objectif de cours de Jefferies, qui vise désormais 126 euros, contre 134 auparavant, tout en maintenant sa recommandation à Conserver.
Les analystes évoquent une position difficile pour le groupe en raison des incertitudes sur le niveau de rendement autorisé dans le cadre de son plan industriel (Economic Regulation Agreement). L'Autorité de régulation des transports (l'ART) a rejeté la première proposition tarifaire pour 2026 et tant qu'un avis n'aura pas été rendu, pas avant avril, Jefferies estime que les investisseurs devraient rester prudents.
Lors d'une réunion lundi, ADP a réitéré ses objectifs pour l'exercice 2025. Il vise notamment une croissance de son Ebitda courant supérieur à 7%, une hausse du trafic comprise entre 2,5 et 4%. De son côté, Jefferies attend l'Ebitda courant en croissance de 7,5%.
Le groupe a par ailleurs souligné l'impact des limitations de capacités à Orly à partir d'août 2026. Air France a transféré une partie de ses capacités vers l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, tandis que Transavia et d'autres compagnies ont récupéré les créneaux libérés.
Parmi les éléments à surveiller selon la banque d'investissement américaine : tout ce qui concerne le plan ERA (la réponse d'ADP à l'ART, une mise à jour du calendrier...), l'évolution des dépenses d'investissement par rapport aux prévisions, notamment à Paris, le trafic en 2026 incluant les contraintes à Orly au second semestre, et les perspectives de TAV, la filiale turque, et le versement de ses dividendes.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2024, le groupe a accueilli plus de 103 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 261 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (33,3%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (27,9%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (4,7%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (34,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
