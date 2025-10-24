Le titre ADP accuse l'une des plus forte baisses de l'indice SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires à neuf mois qui s'est avéré sans grande surprise, même s'il est ressorti légèrement au-dessus des attentes du consensus.
A 12h15, l'action chute de 3,5% quand le SBF 120 recule dans le même temps de 0,4%.
Le chiffre d'affaires consolidé de l'exploitant aéroportuaire s'est élevé à 5,04 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 9,4% d'une année sur l'autre.
Dans un communiqué, le groupe précise que le chiffre d'affaires de ses activités aéronautiques à Paris a progressé de 6,9% à 1,64 milliard, tandis que celui des commerces et services, là encore issue de Paris, a grimpé de 12,4% à 1,612 millions d'euros.
Les revenus du segment international et des développements aéroportuaires s'est quant à lui accru de 10% à 1,63 milliard.
S'ils mettent en évidence des performances un peu meilleures que prévu, les analystes soulignent aussi les chiffres décevants de la division d'hospitalité Extime, confronté notamment à une base de comparaison défavorable après les J.O. de 2024.
'Quoi qu'il en soit, l'attention des investisseurs va surtout se focaliser sur la présentation, prévue le 10 décembre, de la proposition de contrat devant soutenir la préparation d'un nouveau Contrat de régulation économique (CRE), qui sera suivie le lendemain d'une journée d'investisseurs', soulignent les équipes de Jefferies.
'Nous demeurons optimistes sur ce point, puisqu'il devrait permettre d'améliorer la visibilité sur les investisseurs et le niveau de rentabilité à venir et retirer une épée de Damoclès qui pesait depuis longtemps sur le cours de Bourse', conclut le broker américain.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2024, le groupe a accueilli plus de 103 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 261 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (33,3%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (27,9%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (4,7%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (34,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
