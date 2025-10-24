ADP se replie après un chiffre d'affaires sans grande surprise

Le titre ADP accuse l'une des plus forte baisses de l'indice SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires à neuf mois qui s'est avéré sans grande surprise, même s'il est ressorti légèrement au-dessus des attentes du consensus.



A 12h15, l'action chute de 3,5% quand le SBF 120 recule dans le même temps de 0,4%.



Le chiffre d'affaires consolidé de l'exploitant aéroportuaire s'est élevé à 5,04 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 9,4% d'une année sur l'autre.



Dans un communiqué, le groupe précise que le chiffre d'affaires de ses activités aéronautiques à Paris a progressé de 6,9% à 1,64 milliard, tandis que celui des commerces et services, là encore issue de Paris, a grimpé de 12,4% à 1,612 millions d'euros.



Les revenus du segment international et des développements aéroportuaires s'est quant à lui accru de 10% à 1,63 milliard.



S'ils mettent en évidence des performances un peu meilleures que prévu, les analystes soulignent aussi les chiffres décevants de la division d'hospitalité Extime, confronté notamment à une base de comparaison défavorable après les J.O. de 2024.



'Quoi qu'il en soit, l'attention des investisseurs va surtout se focaliser sur la présentation, prévue le 10 décembre, de la proposition de contrat devant soutenir la préparation d'un nouveau Contrat de régulation économique (CRE), qui sera suivie le lendemain d'une journée d'investisseurs', soulignent les équipes de Jefferies.



'Nous demeurons optimistes sur ce point, puisqu'il devrait permettre d'améliorer la visibilité sur les investisseurs et le niveau de rentabilité à venir et retirer une épée de Damoclès qui pesait depuis longtemps sur le cours de Bourse', conclut le broker américain.

