Advantest Corporation : le gardien invisible de l'ère des semi-conducteurs
Dans les coulisses de la révolution numérique, une entreprise japonaise veille avec une précision clinique à ce que les puces électroniques qui alimentent l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et les smartphones de demain ne laissent passer aucune défaillance. Cette entreprise, c'est Advantest Corporation, leader mondial des équipements de test pour semi-conducteurs. Souvent méconnue du grand public, elle constitue pourtant un maillon vital de la chaîne de valeur technologique, et surtout, une opportunité d'investissement à la fois singulière et prometteuse.
Publié le 23/09/2025 à 08:45