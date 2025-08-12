La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de TBI Bank EAD (Bulgarie) par Advent International L.P. (' Advent ') (États-Unis).
L'opération concerne principalement le secteur bancaire en Bulgarie, en Grèce et en Roumanie.US00764C1099
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.
L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.
Advent : l'UE approuve l'acquisition de TBI Bank EAD
Publié le 12/08/2025 à 12:56
