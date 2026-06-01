Advicenne flambe, le Likozam remboursé par la sécurité sociale

Advicenne flambe à la Bourse de Paris (+49,03%, à 1,304 euro) après avoir obtenu le remboursement de son produit Likozam en France.

Ce traitement, destiné à traiter l'anxiété sévère chez l'adulte et certaines formes d'épilepsie, a été intégré à la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et agréés à l'usage des collectivités et divers services publics.



Cette décision va mettre un terme au mécanisme des remises "Accès précoce" (APP), pour lesquelles Advicenne a dû reverser jusqu'à 80% du chiffre d'affaires généré sur le produit. En conséquence, la société n'est plus soumise au mécanisme des remises APP qui rendait peu lisible son chiffre d'affaires.

En outre, le prix obtenu permet de générer une créance auprès de l'Etat français selon le mécanisme des remises APP. Cette créance de près de 6 millions d'euros vient compenser une partie significative de la dette due à l'Etat français. En outre, Advicenne pourra enregistrer une reprise de provisions de près de 1,4 million d'euros, liée au programme d'accès précoce.



Les analystes de TP Icap Midcap ont logiquement salué ces annonces en indiquant qu'il s'agissait "d'une excellente nouvelle qui permet au groupe de sortir du programme de rabais lié à l'accès précoce et de réduire sa dette de 6 millions d'euros". Cette information est également positive, étant donné que le groupe a déposé une demande de procédure de sauvegarde début mai 2026 afin de restructurer sa dette (29,3 millions d'euros).



TP Icap Midcap indique également que cette décision va permettre de faciliter la délivrance du produit en pharmacie. Les analystes sont à l'achat avec un objectif de cours de 4 euros, soit un potentiel de hausse de 357% par rapport au cours de clôture de vendredi.