Advicenne : le titre monte, résultats de long terme encourageants dans l'ATRd











Advicenne a fait part hier soir de la publication dans une revue médicale de résultats à long terme encourageants pour son médicament contre l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), le Sibnayal (ADV7103), une bonne nouvelle alors que la société pharmaceutique française prépare un dossier d'enregistrement aux Etats-Unis.



Publiées dans l''Orphanet Journal of Rare Disease' (OJRD), les données de cette étude de suivi menée sur six ans auprès de 30 enfants et adolescents ont mis en lumière l'efficacité et la tolérance du traitement, qui a permis de maintenir un contrôle durable de l'acidose métabolique, avec une fonction rénale stable tout au long de l'observation.



Le traitement a été globalement bien supporté: les effets indésirables, principalement digestifs, sont restés rares et sans conséquence majeure, tandis que la carence en vitamine D, observée chez près de la moitié des patients, n'a pas été clairement liée au traitement.



Au-delà du contrôle biologique, les résultats ont montré une amélioration significative de la croissance en taille et un gain de densité osseuse, particulièrement marqué avant et après la puberté. Le poids, l'indice de masse corporelle ainsi que les paramètres urinaires de minéralisation n'ont pas varié de façon notable.



Pour les auteurs de l'étude, ces données de long terme confirment ainsi le profil de sécurité et d'efficacité de Sibnayal pour la prise en charge de l'ATRd, en offrant une meilleure perspective de croissance et de santé osseuse aux jeunes patients.



Dans un communiqué, Advicenne indique que ces résultats cliniques vont constituer la base de son prochain dossier d'enregistrement concernant ADV7103 aux Etats-Unis, dont le dépôt est prévu au quatrième trimestre.



A la Bourse de Paris, l'action bondissait de plus de 8% mercredi dans les premiers échanges, mais affiche encore un repli de 34% depuis le début de l'année, pénalisée notamment par la réalisation le mois dernier d'une augmentation de capital avec un net effet dilutif.










