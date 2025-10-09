AdVini publie une perte nette de 0,6 million d'euros au titre du premier semestre 2025, en réduction par rapport à une perte de 2,5 MEUR un an auparavant, et un EBITDA en progression de 0,9 point à 7,4%, porté par la stabilité des charges de personnel et externes.
La marge brute du groupe de vins s'établit à 39,2%, soit 2,2 points d'amélioration en comparaison annuelle, malgré la baisse de son chiffre d'affaires à 131,6 MEUR (-3,7% à périmètre et change constants) avec cependant un mix des ventes favorable.
AdVini bénéficie pleinement de la politique de ses marques Maisons de Vin (L'Avenir +67%, Château Capet-Guillier +30%, L'Oratoire des Papes +21%, Gassier +14%) ainsi que de la baisse des prix de revient en lien avec ses efforts de productivité.
Pour le troisième semestre consécutif, AdVini améliore sa profitabilité malgré un environnement difficile, profitant de la dynamique insufflée en 2024 et de son offre qualitative sur ses marchés prioritaires, qu'elle entend poursuivre au second semestre.
AdVini est spécialisé dans la production, l'élevage et le négoce de vins haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et négoce de vins (96,8%) : vins originaires notamment de la région du Languedoc-Roussillon, de Chablis, du Chili et de l'Afrique du Sud. La commercialisation des produits est assurée auprès des distributeurs traditionnels (cafés, hôtels, restaurants, grossistes, cavistes), des boutiques exemptées de taxes et de la grande distribution ;
- autres (3,2%) : transport et gestion de la flotte de véhicules, fabrication d'étiquettes et de capsules, etc.
56,1% du CA est réalisé à l'international.