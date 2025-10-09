AdVini réduit sa perte nette au premier semestre

AdVini publie une perte nette de 0,6 million d'euros au titre du premier semestre 2025, en réduction par rapport à une perte de 2,5 MEUR un an auparavant, et un EBITDA en progression de 0,9 point à 7,4%, porté par la stabilité des charges de personnel et externes.



La marge brute du groupe de vins s'établit à 39,2%, soit 2,2 points d'amélioration en comparaison annuelle, malgré la baisse de son chiffre d'affaires à 131,6 MEUR (-3,7% à périmètre et change constants) avec cependant un mix des ventes favorable.



AdVini bénéficie pleinement de la politique de ses marques Maisons de Vin (L'Avenir +67%, Château Capet-Guillier +30%, L'Oratoire des Papes +21%, Gassier +14%) ainsi que de la baisse des prix de revient en lien avec ses efforts de productivité.



Pour le troisième semestre consécutif, AdVini améliore sa profitabilité malgré un environnement difficile, profitant de la dynamique insufflée en 2024 et de son offre qualitative sur ses marchés prioritaires, qu'elle entend poursuivre au second semestre.