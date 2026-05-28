Adyen chute après la démission surprise de son directeur financier

Adyen recule de 2,3% à 945 EUR à Amsterdam, sous le poids de l'annonce, mercredi soir, de la démission surprise de son directeur financier Ethan Tandowsky, effective au 31 août, afin de saisir une opportunité professionnelle hors du secteur de la fintech.

"Ce départ est manifestement motivé par des raisons personnelles, et le conseil de surveillance a qualifié son timing d'inattendu", réagit ING, précisant que le conseil de surveillance a lancé la recherche d'un successeur.



La banque néerlandaise souligne qu'Ethan Tandowsky a été un contributeur clé au cours de la dernière décennie au sein de la société de technologie financière, qu'il a rejointe en 2016 et où il occupait le poste de directeur financier depuis 2023.



"La stratégie et la rigueur financière de l'entreprise reposent sur une équipe dirigeante expérimentée et établie de longue date, garantissant ainsi la continuité malgré ce changement, de notre point de vue", estime toutefois ING.



Bien qu'elle considère cette décision comme surprenante, la banque y voit également "une transition gérable, sans incidence sur les perspectives d'investissement", et maintient sa position positive avec un conseil "achat" et un objectif de cours de 1 550 EUR.