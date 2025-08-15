Adyen : Deutsche Bank revoit son objectif à la baisse

Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur le titre Adyen, ramené de 2000 à 1700 euros suite à l'avertissement lancé par le spécialiste néerlandais des paiements, sur lequel il conserve malgré tout une recommandation d'achat.



Certes, la fintech a déclaré hier ne plus s'attendre à une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires cette année, souligne l'analyste, mais son équipe de direction a rappelé que le groupe disposait encore d'un certain nombre de leviers de croissance d'ici 2026, comme l'augmentation des parts de marché de son portefeuille, la génération de davantage de revenus chez de nouveaux clients et son développement sur de marchés encore peu exploités.



'L'historique d'Adyen, qui remporte traditionnellement des parts de marché et augmente sa présence chez ses clients, renforce la confiance dans sa capacité à croître plus vite que le marché et à accélérer une fois que les vents contraires seront passés', juge le professionnel.