Actions en hausse
- Autostore (+33%) : le norvégien a publié des résultats T2 nettement supérieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires de 133,9 MUSD et un EBITDA ajusté de 63,7 MUSD, largement au-dessus du consensus. Les commandes sont aussi au rendez-vous. "Après un premier trimestre faible, Autostore a connu un fort rebond séquentiel au deuxième trimestre, ce qui devrait atténuer les craintes que l'entreprise soit confrontée à des problèmes structurels ou à l'impact de l'AutoStore en tant que service", note Jefferies.
- Adesso (+14%) : la société allemande de services informatiques profite d'un T2 marqué par un résultat opérationnel doublé et supérieur aux attentes. Les prévisions sont confirmées. Les investisseurs jouent aussi, à travers Adesso, l'accroissement des dépenses publiques par Berlin.
- Torm (+13%) : le groupe spécialisé dans le transport maritime d'hydrocarbures flambe après avoir relevé ses prévisions. L'Ebitda attendu se situe entre 475 et 625 MUSD, alors que le consensus visait 469 MUSD.
- Douglas (+10%) : enfin une bonne nouvelle pour le réseau de parfumeries européen, qui a déprimé ses actionnaires depuis son entrée en bourse. Les ventes ont renoué avec la croissance au T3 fiscal et les prévisions sont confirmées : il n'en faut pas plus pour être heureux.
- Polypeptide (+8%) : le titre est dopé par le relèvement de la recommandation d'UBS à l'achat, avec un objectif porté de 19 à 32 CHF.
- H. Lundbeck (+7%) : les attentes sont dépassées au T2. Le groupe relève pour la deuxième fois de l’année ses prévisions 2025, visant désormais une croissance des ventes de 11-13% et de l’EBITDA ajusté de 16-21%.
- Talanx (+6%) : le courtier en assurances relève sa prévision de bénéfice net 2025 à environ 2,3 Md€, contre plus de 2,1 Md€ auparavant, après un premier semestre record. Cette performance a été portée par l’assurance directe, malgré des pertes majeures liées aux incendies en Californie.
Actions en baisse
- Embracer (-23%) : le Suédois a publié un T1 en forte baisse, nettement sous les attentes. Le groupe anticipe néanmoins au moins 1 Md SEK d’EBIT ajusté sur l’exercice, malgré une année de transition pour la branche PC/Console. Le marché est loin d'être convaincu.
- Adyen (-19%) : la fintech néerlandaise a réduit ses prévisions. "Semestre décevant, les volumes de Cash App ayant à nouveau un impact significatif sur les volumes de Digital, la faiblesse du dollar et les droits de douane américains sont des vents contraires évidents", note KBC. Les analystes qui avaient une vision positive du dossier tentent de minimiser l'impact du warning, mais la sanction du marché prouve qu'on ne peut décevoir quand on est richement valorisé.
- HelloFresh (-14%) : le groupe allemand abaisse ses prévisions 2025 en raison des effets de change, visant désormais un AEBITDA de 415 à 465 MEUR contre 450 à 500 MEUR précédemment. Le groupe ajuste aussi ses prévisions de revenus et annonce un rachat d’actions porté à 175 MEUR d’ici fin 2026, qui ne suffit pas à calmer la déception du marché. La publication est "complexe" et "pas vraiment jolie", commente Jefferies.
- ThyssenKrupp (-9%) : le conglomérat allemand a réduit ses investissements et ses perspectives de ventes pour 2025, imputant cette décision à la faiblesse de la demande pour ses produits, alors que les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump perturbent le commerce mondial des automobiles, des machines et des matériaux de construction. TS s'attend désormais à une baisse de son chiffre d'affaires de 5 à 7% au cours de l'exercice en cours.
- Hapag-Lloyd (-9%) : le géant des porte-conteneurs a abaissé le plafond de ses prévisions 2025 à un EBIT compris entre 200 MEUR et 1,1 MdEUR, contre jusqu’à 1,5 MdEUR auparavant. La taille de la fourchette illustre l'énorme volatilité des chiffres des entreprises du secteur. La compagnie cite les tensions géopolitiques, la volatilité des flux commerciaux américains et la crise en mer Rouge, malgré un chiffre d’affaires et des volumes en hausse.
- Carlsberg (-4%) : le brasseur a publié des semestriels honorables, surtout au regard des performances de ses pairs. Pour autant, le marché sanctionne des perspectives qui manquent de relief et un accès de faiblesse en Asie.