Adyen partenaire de Lufthansa pour des solutions de paiement flexibles de billets

Lufthansa Group annonce un partenariat avec Klarna et Adyen pour proposer, à partir de la mi-novembre 2025, de nouvelles solutions de paiement flexibles aux voyageurs dans ses principaux marchés européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et la Suisse.



En plus du paiement intégral, les clients pourront désormais opter pour "Pay Later", permettant de régler leur voyage après une période définie, ou pour un financement échelonné pour les réservations de plus grande valeur.



Oliver Schmitt, Managing Director de Lufthansa Group Digital Hangar, souligne que ces solutions renforcent "une expérience de réservation plus pratique et centrée sur les besoins des clients". David Sykes, Chief Commercial Officer de Klarna, met en avant un paiement "plus flexible et transparent", tandis qu'Alexa von Bismarck, President EMEA d'Adyen, insiste sur l'importance de leur infrastructure pour garantir un parcours fluide.



Le déploiement couvrira progressivement toutes les compagnies du groupe - Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS et Brussels Airlines - avec une expansion complète prévue d'ici fin T2/2026.