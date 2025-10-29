Adyen rassure avec ses prévisions pour 2026, le titre grimpe

Adyen a dévoilé mercredi des performances de troisième trimestre meilleures que prévu et déclaré envisager une ré-accalération de sa croissance l'an prochain, une perspective qui rassure les investisseurs sur la santé du spécialiste néerlandais du traitement des paiements numériques.



Le titre bondit de 7,8% en fin de matinée, signant l'une des plus fortes progressions d'un indice STOXX Europe 600 qui grignote autour de 0,1%.



La fintech a annoncé ce matin avoir généré un chiffre d'affaires net de 598,4 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 20% en glissement annuel, dont une progression de 23% à taux de changes constants qui se révèle supérieure au consensus d'environ 21,5%.



Cette performance meilleure que prévu a conduit le groupe basé à Amsterdam à renouveler son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires en ligne avec sa performance sur le premier semestre, c'est-à-dire située autour de 20% (+21% à changes constants).



Pour 2026, Adyen dit s'être donné comme objectif une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 20% et 25% ('low-and mid-twenties') soit une croissance médiane de 22,5% qui dépasserait en théorie celle prévue pour 2025.



'On ne savait pas trop si l'entreprise profiterait de la publication d'aujourd'hui pour livrer ses prévisions pour l'an prochain', rappelle un trader.



'Cela a bel et bien été le cas et la perspective d'une accélération de la croissance devrait être bien accueillie', ajoute le professionnel.



'Le communiqué diffusé aujourd'hui constitue un motif de soulagement compte tenu des inquiétudes qui entouraient l'impact des nouveaux droits de douane américains sur l'activité de certains clients en Asie', renchérit un analyste couvrant la valeur.



Adyen a prévu d'organiser une journée d'investisseurs le 11 novembre.

