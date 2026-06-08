Adyen se remet un peu de sa chute de vendredi, aidé par ING
Après avoir chuté de 8,9% vendredi dernier à la suite de la publication d'un rapport d'analyse concurrentielle défavorable, Adyen reprend 2,6% vers 839 EUR à Amsterdam ce lundi, aidé par des propos rassurants d'ING qui réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 1 550 EUR.
L'action Adyen a subi des pressions vendredi à la suite d'un rapport négatif de Cleveland Research, soulevant des inquiétudes concernant la tarification, la concurrence et une potentielle perte de parts de marché. Toutefois, ING estime que l'ampleur de cette réaction est peu justifiée au regard des fondamentaux.
"La réponse d'Adyen a été solide, réfutant directement les principales affirmations, notamment l'absence de désabonnement des commerçants au profit de Checkout.com et l'absence de pression sur les prix induite par le changement de stratégie", juge la banque néerlandaise.
Selon ING, la discussion reflète en grande partie des dynamiques déjà connues du secteur, telles que l'adoption de plusieurs prestataires de services de paiement et l'intensité concurrentielle, plutôt qu'une nouvelle détérioration structurelle.
"Surtout, Adyen continue de privilégier une tarification fondée sur la valeur et une offre complète et différenciée, consolidant ainsi son positionnement concurrentiel", ajoute ING, qui conserve donc sa vision positive de la fintech néerlandaise.
"Nous restons confiants dans le positionnement d'Adyen en tant que plateforme de paiement de premier plan, avec un potentiel de croissance et un effet de levier opérationnel importants, et nous considérons que ses fondamentaux sous-jacents sont solides", conclut-elle.
Adyen N.V. est une société de technologie offrant une plate-forme intégrée unique qui facilite les paiements sans friction pour les commerçants à travers les canaux et les zones géographiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (57,4%), Amérique du Nord (26,9%), Asie-Pacifique (10%) et Amérique latine (5,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.