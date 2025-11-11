4Imprint s'envole après un relèvement de ses prévisions au-dessus du consensus. Worldline et Technoprobe rebondissent, cette dernière profitant aussi de bons résultats et d'ajustements d'analystes. Hilton Food décroche, victime d'un avertissement sévère, tandis qu'InWit et Hensoldt déçoivent sur leurs perspectives.

Actions en hausse

4Imprint (+18%) : la société spécialisée dans la publicité et le marketing a relevé ses prévisions annuelles de bénéfices au-dessus des estimations des analystes. Le groupe a également indiqué que son chiffre d'affaires devrait se situer dans la fourchette haute des attentes du marché.

Worldline (+10%) : le titre du groupe français en difficultés profite du bon accueil réservé aux prévisions de moyen terme de son concurrent Adyen (dont le titre ne gagne que 4%).

Technoprobe (+15%) : le groupe lombard spécialisé dans les semiconducteurs a annoncé une hausse de 21% de ses revenus 9 mois à 466,6 millions d’euros, avec un Ebitda en vive hausse de 53%. Dans la foulée, Banca Akros maintient sa recommandation neutre et relève son objectif de cours de 9,50 EUR à 10 EUR. Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 11 EUR.

Leclanché (+12%) : le groupe suisse a obtenu une subvention de 74 millions d'euros de l'UE pour développer la production durable de batteries en Allemagne.

Oxford Instruments (+10%) : l'équipementier médical a annoncé s'attendre à une amélioration de ses performances pour le reste de l'année, après avoir constaté un regain de dynamisme dans ses commandes au deuxième trimestre.

Fraport (+9%) : l'opérateur de l'aéroport de Francfort a confirmé ses perspectives pour 2025 après neuf mois marqués par une hausse de 4,6% du trafic à 144 millions de passagers, un chiffre d’affaires en progression de 7,8% à 3,2 milliards d’euros et un Ebitda en hausse de 9,8% à 1,2 milliard. Les bons résultats compensent une révision en baisse de l'objectif de passagers transportés.

Vodafone (+5%) : l'opérateur télécom britannique a publié des résultats semestriels bien accueillis, doublés d'un rachat d’actions de 500 millions d’euros. La reprise en Allemagne lui permet de relever ses prévisions 2025 : Vodafone prévoit désormais d'atteindre le haut de sa fourchette d'objectifs.

Swatch (+4%) : l'horloger bondit après l'annonce par Donald Trump d'un possible compromis douanier avec la Suisse. La Confédération, avec l'Inde et le Brésil, fait partie des trois économies importantes qui n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente commercial avec les Etats-Unis.

Le luxe : LVMH, Hermès, Kering et d'autres acteurs du secteur profitent de la rumeur propagée par Bloomberg selon laquelle Louis Vuitton prépare l'ouverture de plusieurs boutiques en Chine en décembre, ce qui serait le signe d'une embellie sur ce marché déprimé mais hautement stratégique pour le secteur.

Actions en baisse

Hilton Food (-20%) : le britannique lance un gros avertissement sur ses bénéfices, à cause du retard accumulé dans la reprise de la production de son usine de saumon fumé en Grèce, confrontée à une hausse des coûts des matières premières et à des contrôles réglementaires accrus.

Esso (-9%) : North Atlantic propose 28,93 EUR par action aux minoritaires d'Esso, dont le bloc de contrôle sera cédé par Exxon Mobil à North Atlantic le 28 novembre après détachement d'un dividende exceptionnel de 60,21 EUR par action demain. Un prix significativement plus faible que les espoirs initiaux placés dans l'opération.

InWit (-8%) : la société italienne qui loue des pylônes télécoms a révisé à la baisse ses estimations pour 2026-2030. JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 13,40 à 11,80 EUR sur le dossier.

Hensoldt (-7%) : la société a confirmé ses objectifs pour 2030, mais ses ambitions pour 2026 sont inférieures aux espoirs du marché, qui a des attentes élevées pour toutes les entreprises qui opèrent dans le domaine de la défense.

AB SKF (-6%) : les nouveaux objectifs financiers annoncés ce matin par la société suédoise sont conformes aux attentes, mais les dépenses seront plus élevées que prévu.

EDP - Energias de Portugal : un placement de titres réalisé à 3,729 EUR l'action pèse sur le parcours de l'action portugaise. C'est le Fonds de pension du Canada (CPPIB) qui est à l'origine de la cession de 225 millions d'actions.