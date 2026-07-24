Aedifica a annoncé un investissement de 72 millions d'euros dans 4 établissements de soins au Royaume-Uni et en Espagne.
Aedifica investit environ 46,5 millions de livre dans l'acquisition de trois maisons de repos à Bridlington, Durham et York (Royaume-Uni).
Les trois maisons de repos sont situées dans des zones résidentielles à Bridlington (Yorkshire de l'Est), Durham (Comté de Durham), et York (Yorkshire du Nord). La maison de repos en exploitation à Bridlington a été achevée au deuxième trimestre 2025. Les deux autres établissements sont actuellement en construction et devraient être achevés au quatrième trimestre 2026.
Aedifica investira également environ 17,5 millions d'euros dans l'acquisition d'une maison de repos en exploitation à Bilbao (Espagne), opéré par Grupo Jardines.
Jardines de Eztebe est une maison de repos récemment achevée qui a ouvert ses portes en juillet 2024.
Elle est située dans une zone résidentielle à Doneztebe-Etxebarri (environ 12 000 habitants), à environ 7 km du centre-ville de Bilbao (350 000 habitants).
Aedifica est une société immobilière réglementée publique (SIR) spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de santé (particulièrement logements des seniors).
A fin 2025, le patrimoine immobilier, composé de 635 sites, s'élève, en juste valeur, à 6 285,2 MEUR.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.