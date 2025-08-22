Aegon : AlphaValue confirme son conseil d'achat sur le titre

AlphaValue confirme son conseil d''achat' sur le titre Aegon, avec un objectif de cours inchangé à 7,76 euros.



L'analyste estime que la publication du premier semestre 2025 est ressortie légèrement au-dessus des attentes, avec un résultat opérationnel de 845 millions d'euros, en hausse de 19% sur un an, soutenu par des impacts moins défavorables liés aux contrats onéreux et aux écarts d'expérience.



Selon AlphaValue, le résultat net ressort à 606 millions d'euros, contre une perte de 65 millions un an plus tôt, grâce notamment à 154 millions de gains issus des couvertures. Le broker souligne par ailleurs que le management a relevé sa guidance pour les activités américaines de 50 millions de dollars, visant désormais 700 à 800 millions de dollars au second semestre.



Le bureau d'analyses anticipe désormais un résultat opérationnel de 838 millions d'euros et un bénéfice net de 841 millions d'euros pour la deuxième moitié de l'année 2025.