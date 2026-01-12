Aegon débute un rachat d'actions

Aegon annonce le début d'un rachat d'actions de 227 millions d'euros, dont 200 MEUR liés au programme pour 400 MEUR annoncé le 10 décembre 2025, et 27 MEUR pour répondre à ses obligations liées aux plans de rémunération en actions.

Une tierce partie sera engagée pour la réalisation des transactions. Sauf circonstances imprévues, ce rachat d'actions devrait être achevé d'ici fin juin 2026. Les actions rachetées pour 200 MEUR sont destinées à être annulées.



Vereniging Aegon, le premier actionnaire de la compagnie d'assurance néerlandaise, devrait participer à ce rachat au prorata de sa participation de l'ordre de 18,4% des droits de votes actuellement exerçables, ce qui implique un montant de 37 MEUR.