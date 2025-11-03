Aegon nomme un nouveau président à la tête de son conseil d'administration

Aegon a annoncé lundi que David Herzog, un homme d'affaires américain arrivé à son conseil d'administration cette année, succéderait à William Connelly à la présidence du conseil du groupe d'assurance néerlandais à la suite du départ de ce dernier, prévu en date du 13 décembre.



Agé de 66 ans, David Herzog avait été le directeur financier d'American International Group (AIG) entre 2008 et 2016. Il avait ensuite siégé au conseil d'administration de MetLife entre 2017 et 2024.



C'est Leni Boeren, l'ancien directeur général de Kempen Capital Management et membre du directoire de Van Lanschot Kempen, qui a été choisi pour le remplacer en tant qu'administrateur. Boeren avait été auparavant directeur général de Robeco et membre du comité de direction d'Euronext.



Bill Connelly, un ancien banquier qui avait démarré sa carrière à la Chase Manhattan Bank, avait été nommé président du conseil d'administration en 2018, mais son mandat devait arriver à expiration en 2026.



Suite à ces annonces, l'action Aegon avançait de 0,7% lundi à la Bourse d'Amsterdam.