Aegon a annoncé lundi que David Herzog, un homme d'affaires américain arrivé à son conseil d'administration cette année, succéderait à William Connelly à la présidence du conseil du groupe d'assurance néerlandais à la suite du départ de ce dernier, prévu en date du 13 décembre.
Agé de 66 ans, David Herzog avait été le directeur financier d'American International Group (AIG) entre 2008 et 2016. Il avait ensuite siégé au conseil d'administration de MetLife entre 2017 et 2024.
C'est Leni Boeren, l'ancien directeur général de Kempen Capital Management et membre du directoire de Van Lanschot Kempen, qui a été choisi pour le remplacer en tant qu'administrateur. Boeren avait été auparavant directeur général de Robeco et membre du comité de direction d'Euronext.
Bill Connelly, un ancien banquier qui avait démarré sa carrière à la Chase Manhattan Bank, avait été nommé président du conseil d'administration en 2018, mais son mandat devait arriver à expiration en 2026.
Suite à ces annonces, l'action Aegon avançait de 0,7% lundi à la Bourse d'Amsterdam.
David Lawrence Herzog est membre du conseil de développement stratégique du Trulaske College of Business et siège au conseil d'administration de 7 autres sociétés.
Dans sa carrière passée, il a occupé les postes de vice-président exécutif, directeur financier et comptable chez American International Group, Inc. de directeur de l'exploitation et des finances chez American International Life Assurance Co. of New York, de directeur financier et vice-président exécutif chez American General Corp. et de vice-président exécutif et directeur financier chez American General Life Insurance Co. (Investment Portfolio) (qui sont toutes des filiales d'American International Group, Inc.), contrôleur chez Family Guardian Insurance Co. Ltd, directeur financier chez GenAmerica Financial Corp. et vice-président et contrôleur chez Citicorp Life Insurance Co.
Il a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université du Missouri et un MBA à la Booth School of Business de l'université de Chicago.
Aegon Ltd. figure parmi les principaux groupes d'assurance vie mondiaux. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- assurance vie ;
- assurance accident et santé.
Le groupe développe parallèlement des activités bancaires.
