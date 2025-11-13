Aegon se dit bien parti pour atteindre ses objectifs 2025

Aegon s'est dit bien parti pour atteindre ses objectifs financiers pour 2025 ce jeudi après avoir fait état d'une génération de capital supérieure aux attentes lors de son troisième trimestre.



Le groupe d'assurance néerlandais, principalement implanté aux Etats-Unis via sa filiale Transamerica, a annoncé ce matin une génération de capital d'environ 340 millions d'euros sur le trimestre clos fin septembre, à comparer avec 336 millions un an plus tôt, soit une hausse de 1%.



C'est mieux que les 320 millions anticipés le consensus.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS font cependant remarquer que cette performance inclut des éléments exceptionnels de plus de 40 millions d'euros.



Aegon indique effectivement avoir bénéficié, pour quelque 27 millions d'euros, d'un niveau de sinistralité inférieur aux prévisions aux Etats-Unis ainsi que de charges moins fortes que prévu liées à l'arrivée de nouveaux contrats.



A l'international et dans la gestion d'actifs, ces éléments non-récurrents ont contribué à hauteur de 16 millions d'euros aux performances du troisième trimestre.



Chez ING, on évoque des chiffres en ligne avec les attentes, mais aussi des performances commerciales jugées un peu faibles, tout particulièrement au Royaume-Uni.



'La situation devient de moins en moins tenable et nous ne serions pas surpris qu'une cession de l'activité soit envisagée sérieusement à l'approche de la prochaine journée d'investisseurs', souligne la banque néerlandaise.



Au-delà des aspects stratégiques, les analystes de KBC rappellent que la réunion du 10 décembre devrait livrer la conclusion très attendue sur la possibilité d'une domiciliation de l'entreprise aux Etats-Unis.



S'agissant de ses perspectives, Aegon s'est déclaré sur de bons rails en vue d'atteindre son objectif d'une génération de capital d'environ 1,2 milliard d'euros en 2025.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action Aegon avançait de 0,8% dans le sillage de ces nouvelles, ce qui lui permet de maintenir un gain de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.

