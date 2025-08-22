Aegon : UBS reste à achat après les semestriels

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 6,6 euros sur Aegon, au lendemain de la publication par la compagnie néerlandaise d'assurance et de services financiers de ses résultats de premier semestre.



Le broker met en avant l'annonce à cette occasion d'une augmentation des rachats d'actions pour 200 millions d'euros supplémentaire, un montant représentant selon lui environ 2% de sa capitalisation boursière.



Si Aegon a dépassé ses attentes de bénéfice net en raison d'éléments de juste valeur, UBS pointe cependant une génération de capital opérationnelle (OCG) sous-jacente décevantes et des vents contraires de changes sur sa marge de service contractuelle (CSM).