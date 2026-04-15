Aegon vend sa filiale Aegon UK à Standard Life

Aegon fait part d'un accord pour céder Aegon UK à Standard Life pour un montant total de 2 MdsGBP, à l'issue d'un examen stratégique et dans le cadre de son ambition de devenir un groupe leader américain de l'assurance-vie et de la retraite.

Le produit de la cession comprend une participation de 15,3% (181,1 millions d'actions) dans Standard Life et un montant en numéraire de 750 MGBP (montant dont sera déduit tout transfert de fonds effectué par Aegon UK d'ici la finalisation de la transaction).



La contrepartie totale équivaut à 14,2 fois le résultat d'exploitation après impôt de 2025 et à 1,9 fois les capitaux propres IFRS de 2025. Les liquidités reçues de la transaction devraient être utilisées pour un désendettement et des rachats d'actions.



Les objectifs financiers d'Aegon pour 2026 et 2027 seront mis à jour pour tenir compte de la transaction, dont la finalisation est prévue vers la fin de l'année 2026, sous réserve des conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires.



Les activités de gestion d'actifs d'Aegon au Royaume-Uni resteront intégrées à la branche mondiale de gestion d'actifs d'Aegon. L'accord de partenariat avec Standard Life autorise Aegon à nommer un administrateur non exécutif au conseil d'administration de Standard Life.