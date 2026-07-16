L'essentiel :

- Le Comité Indépendant de Surveillance des Données recommande la poursuite sans modification de l'étude Phase 2b.

- Aucun problème de sécurité grave n'a été identifié chez les participants.

- Le recrutement avance avec 65 participants randomisés sur 188 prévus.



Aelis Farma a annoncé que le Comité Indépendant de Surveillance des Données (IDMC) a recommandé la poursuite, sans modification, de l'essai clinique de Phase 2b évaluant AEF0217 chez des adolescents et adultes avec une trisomie 21. Cette recommandation fait suite à la première revue de sécurité planifiée, basée sur les données en aveugle de 42 participants, dont 32 avaient complété au moins quatre semaines de traitement.



L'examen n'a révélé aucun événement indésirable grave ou sévère, tous les événements rapportés étant d'intensité légère et non liés au traitement expérimental. Aucun participant n'a interrompu le traitement ou quitté l'étude pour cause d'événement indésirable. Ces résultats confirment le profil favorable de sécurité et de tolérabilité déjà observé lors d'une précédente étude de Phase 1/2.



Le recrutement de l'étude de Phase 2b progresse conformément aux attentes, avec 65 participants randomisés et 5 en cours de randomisation sur un total prévu de 188. L'étude, menée en France, Espagne et Italie, évalue trois doses d'AEF0217 (0,1 mg, 0,2 mg et 0,6 mg) ou un placebo, administrés une fois par jour pendant 24 semaines.



AEF0217 appartient à la classe des inhibiteurs spécifiques de signalisation du récepteur CB1 (CB1-SSi), conçus pour inhiber sélectivement les composantes pathologiques du récepteur tout en préservant son activité physiologique normale. Cette approche biomimétique diffère des antagonistes CB1 de génération précédente, souvent associés à des effets indésirables. La prochaine revue de sécurité de l'IDMC est prévue après que 40 participants auront complété 12 semaines de traitement.



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