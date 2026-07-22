Aérien : l'Europe déconseille de survoler la Jordanie

L'autorité européenne de la sécurité aérienne (EASA) estime que l'intensification des activités militaires fait peser un risque élevé sur l'aviation civile dans l'espace aérien jordanien.

L'EASA annonce que les compagnies aériennes ne devraient plus opérer dans l'espace aérien de la Jordanie, quelle que soit l'altitude, en raison d'une forte dégradation de la situation sécuritaire. L'agence indique que les violations répétées du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran ont entraîné, depuis la mi-juillet 2026, une recrudescence des attaques de missiles iraniens et, dans une moindre mesure, de drones visant des actifs en Jordanie.



Selon EASA, ces opérations, combinées à l'activation des systèmes de défense aérienne, accroissent les risques de méprise impliquant des avions civils, ainsi que ceux liés aux interceptions, aux survols de missiles et aux retombées de débris.



L'autorité souligne qu'aucune restriction d'espace aérien ni consigne opérationnelle liée au conflit n'a été publiée par les autorités jordaniennes, limitant les mesures d'atténuation disponibles pour les transporteurs.



L'EASA précise qu'elle continuera à suivre l'évolution de la situation avec la Commission européenne et les Etats membres.