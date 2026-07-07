International Consolidated Airlines Group, S.A. figure parmi les principales compagnies aériennes européennes. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de passagers (87,2%) : 121,6 millions de personnes transportées en 2025 ; - transport de fret (3,7%) ; - autres (9,1%) : prestations de maintenance et de manutention, distribution de systèmes de réservation informatique, etc. A fin 2025, le groupe exploite une flotte de 627 avions. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (19,2%), Royaume-Uni (35,5%), Etats-Unis (16,4%) et autres (28,9%).