Aérien : Saadia Zahidi prendra les commandes de l'IATA dès novembre

L'association mondiale du transport aérien (IATA) choisit une dirigeante issue du Forum économique mondial pour succéder à Willie Walsh.

L'IATA annonce la nomination de Saadia Zahidi au poste de directrice générale à compter du 1er novembre 2026. Elle devient la neuvième personne à diriger l'association et la première femme à occuper cette fonction.



Mme Zahidi rejoint l'IATA après plus de 20 ans au Forum économique mondial (FEM), où elle était directrice générale et membre du comité de direction. Willie Walsh quittera ses fonctions le 31 juillet 2026 et Sandrine Le Borgne, directrice financière et vice-présidente principale responsable des services généraux, assurera l'intérim.



Roberto Alvo, président du Conseil des gouverneurs de l'IATA et PDG de LATAM Airlines Group, estime que l'expérience de Mme Zahidi permettra de renforcer le rôle de porte-parole de l'organisation dans un contexte de transformation technologique et géopolitique du secteur aérien.



De son côté, Saadia Zahidi affirme vouloir s'appuyer sur les membres de l'IATA et ses partenaires pour renforcer l'innovation, la résilience et la croissance durable de l'aviation.