Cotée sur le marché italien, la société qui exploite l'aéroport de Bologne - avec une concession qui court jusqu'en 2044 et la holding de la famille Benetton au second rang parmi les actionnaires - est une curieuse petite capitalisation européenne.

La société a doublé son chiffre d’affaires sur la dernière décennie, de 79 à 165 millions d’euros, et triplé son résultat net, de 7 à 24 millions d’euros. Bien que coupé durant la pandémie, son dividende est passé de 0,2 euros par action en 2015 à 0,5 euros par action l’an dernier.

Parfaitement bien capitalisée, sans dette nette, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna n’a réalisé aucune augmentation de capital depuis l’opération menée en 2015 pour assurer une modernisation du terminal de l’aéroport de Bologne et ouvrir un peu l’actionnariat du groupe.

Un inconvénient reste le cash-flow structurellement sous pression, car soumis à de considérables nécessités d’investissement dans les infrastructures chaque année. A cet égard, les investissements - ‘capex’ - sont très supérieurs aux amortissements.

Ceci n’a pas empêché Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna de conserver une gestion prudente, avec des distributions de dividendes largement couvertes par le cash-flow libre. A son cours du moment, le titre offre d’ailleurs un rendement sur dividende de 6,2%.

Stratégiquement située entre Florence, Venise et Milan, l’aéroport de Bologne est en pratique très dépendant des compagnies low cost, notamment Ryanair, qui représente à elle seule plus d’un tiers du trafic.

Un second sujet concerne l’actionnariat du groupe, qui compte à son premier rang la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’agriculture et d’Artisanat de Bologne. La puissance publique, on s’en doute, doit défendre des stratégies de sauvegarde de l’emploi qui ne s’accordent pas nécessairement toujours avec les impératifs de performance d’une entreprise privée.

Ajoutés à sa petite taille et au flottant réduit, ce sont ces facteurs qui expliquent que Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna demeure valorisé en bourse avec un net discount par rapport à ses pairs.