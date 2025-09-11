Afyren s'inscrit en hausse après une publication sans surprise

Afyren s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris après la publication de résultats de premier semestre jugés sans surprise, une période caractérisée par le démarrage de la production en continu de sa première usine.



Vers 14h00, le titre de la 'greentech' gagnait 1,9%, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 16%.



La société, spécialisée dans les produits biosourcés et bas-carbone grâce à une technologie de fermentation, a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros, contre 1,4 million d'euros, des revenus désormais issus des différents contrats de prestations administratives et techniques conclus avec son usine Neoxy, située dans le Grand-Est.



Ses charges opérationnelles courantes nettes s'élèvent à 4,8 millions d'euros au premier semestre 2025, en légère baisse par rapport à cinq millions d'euros au premier semestre 2024.



Au 30 juin 2025, Afyren disposait d'une trésorerie de 27,5 millions, traduisant une consommation de trésorerie d'environ six millions d'euros sur la période, pour une dette financière de 2,7 millions d'euros.



S'agissant de ses perspectives, l'entreprise dit toujours viser un premier chiffre d'affaires de production 'significatif' dès 2025, ainsi qu'un point mort pour l'usine Neoxy (Ebitda courant positif) attendu après quelques trimestres d'activité.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent une publication 'sans surprise' qui ne les incitent toutefois pas à modifier leurs estimations.



'Le groupe poursuit sa montée en puissance au sein d'Afyren Neoxy, et les perspectives nous semblent intéressantes', souligne la société de Bourse, qui maintient son opinion 'surperformance' assortie d'un objectif de cours inchangé de cinq euros.



Oddo met notamment en évidence un carnet de commandes sécurisé de 165 millions d'euros, une capacité à dupliquer son modèle et une bonne maîtrise de ses prix ('pricing power') susceptible de créer du potentiel haussier à travers un meilleur 'mix' client.