Afyren vise une accélération de sa production au second semestre

La société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone annonce la reprise de la production de son usine Afyren Neoxy à l'issue de l'arrêt technique programmé en juin, mené dans le cadre de son plan d'amélioration des performances lancé en 2025.

D'une durée de quatre semaines, cet arrêt a permis de moderniser les équipements existants et d'installer de nouvelles infrastructures sur la partie aval du procédé de production. Les travaux, représentant près de 20 000 heures de travail et un investissement d'environ 6 MEUR, ont été réalisés dans le respect du calendrier et du budget prévus.



Le chantier a mobilisé jusqu'à 90 personnes par jour, issues d'une douzaine d'entreprises partenaires, sans qu'aucun accident avec arrêt de travail ne soit enregistré malgré des conditions climatiques marquées par de fortes chaleurs.



La production a désormais repris et le spécialiste des acides biosourcés anticipe une accélération de son activité au second semestre 2026, après un premier semestre au cours duquel son chiffre d'affaires avait déjà doublé par rapport à l'ensemble de l'exercice 2025.