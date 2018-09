agéa dévoilera le premier classement des agents généraux connectés en France lors du TDAY

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

agéa et l’assurance en mouvement ont scellé un partenariat pour établir le premier classement des agents généraux connectés en France qui sera officiellement dévoilé le 25 septembre lors du TDAY Insurance, l’évènement du secteur de l’assurance qui rassemble des entreprises et des décideurs qui innovent, se transforment et s’engagent dans la révolution numérique.L'objectif est de mesurer à un instant T, l'activité et l'engagement digital visible des agents généraux, tant dans l'utilisation des réseaux sociaux que la visibilité digitale globale de celle-ci. Les critères ayant été analysés, du mercredi 12 au jeudi 20 septembre, sont l'utilisation des principaux réseaux sociaux et de leurs différentes fonctionnalités (publication, partage, fréquence des publications, engagement de la communauté) ainsi que la visibilité de celle-ci. Au-delà de l'utilisation des outils, la dimension qualitative entre également dans l'analyse (par exemple la forme d'expression des contenus).En outre, agéa participera à la table ronde " Agents généraux d'assurance, des entrepreneurs connectés " avec la participation de Grégoire Dupont, directeur général d'agéa et de Benjamin Proux, président de Swiss Aga, le syndicat des agents généraux de Swiss Life France.