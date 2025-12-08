Ageas gagne près de 2% à Bruxelles après la signature d'un accord-cadre avec BNP Paribas, auquel l'assureur belge va racheter sa participation de 25% détenus dans AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros, ce qui lui permettra d'en devenir propriétaire à 100%.
Cette transaction devrait accélérer et relever les objectifs financiers d'Elevate27, avec une augmentation de l'objectif de Holding Free Cash-Flow 2,3 à 2,6 milliards d'euros et de la rémunération des actionnaires de 2 à 2,2 MdsEUR.
À l'issue de cette transaction stratégique et financièrement attractive, Ageas devrait conserver une solide position de capital. De plus, la transaction devrait générer un rendement sur capital investi (ROIC) de 15-16%.
Ageas et BNP Paribas concluront un accord de partenariat prévoyant, entre autres, une limite de la participation de BNP Paribas dans Ageas à 25% moins une action. En outre, BNP Paribas pourra nommer un représentant au conseil d'administration d'Ageas.
AG et BNP Paribas Fortis ont reconfirmé leur collaboration de longue date, qui a permis la création du partenariat principal de bancassurance entre les deux leaders du marché belge. L'accord aura une durée de 15 ans, à partir de 2027.
De plus, AG et BNP Paribas AM approfondiront leur collaboration existante pour des opportunités d'investissement dans certaines classes d'actifs définies, permettant à AG de bénéficier de l'expertise et des solutions de BNP Paribas en gestion d'actifs.
ageas SA/NV est un groupe d'assurance international riche de près de 200 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance vie et non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, ageas SA/NV concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100% et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés.