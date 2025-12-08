Ageas bien orienté après l'accord avec BNP Paribas

Ageas gagne près de 2% à Bruxelles après la signature d'un accord-cadre avec BNP Paribas, auquel l'assureur belge va racheter sa participation de 25% détenus dans AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros, ce qui lui permettra d'en devenir propriétaire à 100%.



Cette transaction devrait accélérer et relever les objectifs financiers d'Elevate27, avec une augmentation de l'objectif de Holding Free Cash-Flow 2,3 à 2,6 milliards d'euros et de la rémunération des actionnaires de 2 à 2,2 MdsEUR.



À l'issue de cette transaction stratégique et financièrement attractive, Ageas devrait conserver une solide position de capital. De plus, la transaction devrait générer un rendement sur capital investi (ROIC) de 15-16%.



Ageas et BNP Paribas concluront un accord de partenariat prévoyant, entre autres, une limite de la participation de BNP Paribas dans Ageas à 25% moins une action. En outre, BNP Paribas pourra nommer un représentant au conseil d'administration d'Ageas.



AG et BNP Paribas Fortis ont reconfirmé leur collaboration de longue date, qui a permis la création du partenariat principal de bancassurance entre les deux leaders du marché belge. L'accord aura une durée de 15 ans, à partir de 2027.



De plus, AG et BNP Paribas AM approfondiront leur collaboration existante pour des opportunités d'investissement dans certaines classes d'actifs définies, permettant à AG de bénéficier de l'expertise et des solutions de BNP Paribas en gestion d'actifs.