Ageas dans le vert sur un relèvement de prévision de profit pour 2025

Ageas gagne 2% à Bruxelles, salué pour une révision en hausse de sa prévision de résultat opérationnel net pour 2025, liée à un impact positif unique sur les impôts différés inclus dans le résultat annuel 2025 de sa coentreprise chinoise Taiping Life.

China Taiping Insurance Holding a publié une préannonce concernant ses résultats pour 2025, liée à l'annonce faite par l'administration chinoise au sujet du traitement de l'impôt sur les sociétés dans le cadre de la transition vers les normes IFRS17/9.



D'après Ageas, cette nouvelle réglementation nécessite une mise à jour des impôts différés déclarés pour les exercices 2023 et 2024, qui entraînera un impact positif unique sur les impôts différés inclus dans le résultat annuel 2025 de Taiping Life.



Par conséquent, la compagnie d'assurance belge s'attend désormais à ce que son résultat opérationnel net pour l'ensemble de l'année 2025 se situe entre 1,6 et 1,65 milliard d'euros, par rapport à l'indication précédente qui allait de 1,3 à 1,35 milliard.