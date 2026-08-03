Ageas salué pour la cession de ses parts dans MAHB en Malaisie

Ageas s'adjuge 2,5% à 73,6 EUR à Bruxelles, salué après l'annonce d'un accord avec Malayan Banking Berhad (Maybank) portant sur la vente de sa participation de 30,95% dans le capital de leur coentreprise MAHB (Maybank Ageas Holdings Berhad).

Cet accord de cession, pour un montant total en numéraire de 1,1 MdEUR, représente une plus-value nette estimée après impôts d'environ 450 MEUR. Sa finalisation est attendue en 2026, sous réserve des approbations réglementaires.



La compagnie d'assurance belge est entrée sur le marché malaisien en 2001 via une coentreprise avec Maybank et a étendu ses activités à Singapour en 2014. Cette coentreprise a généré un résultat opérationnel net de 64 MEUR et a versé 21 MEUR à Ageas en 2025.



L'accord valorise 100% de MAHB à 3,5 MdsEUR, ce qui implique un ratio cours/valeur comptable (P/B) d'environ 2 fois les capitaux propres IFRS pour l'exercice 2025. Ces chiffres soulignent la valeur significative créée au cours de 25 ans de partenariat.



"La transaction aura un effet positif de 25 points sur le ratio Solvency II (207% anticipé auparavant), offrant une marge de manoeuvre pour des fusions-acquisitions supplémentaires ou une distribution aux actionnaires", estime KBC Securities, qui reste à "accumuler" sur Ageas.