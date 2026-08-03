Ageas salué pour la cession de ses parts dans MAHB en Malaisie
Ageas s'adjuge 2,5% à 73,6 EUR à Bruxelles, salué après l'annonce d'un accord avec Malayan Banking Berhad (Maybank) portant sur la vente de sa participation de 30,95% dans le capital de leur coentreprise MAHB (Maybank Ageas Holdings Berhad).
Cet accord de cession, pour un montant total en numéraire de 1,1 MdEUR, représente une plus-value nette estimée après impôts d'environ 450 MEUR. Sa finalisation est attendue en 2026, sous réserve des approbations réglementaires.
La compagnie d'assurance belge est entrée sur le marché malaisien en 2001 via une coentreprise avec Maybank et a étendu ses activités à Singapour en 2014. Cette coentreprise a généré un résultat opérationnel net de 64 MEUR et a versé 21 MEUR à Ageas en 2025.
L'accord valorise 100% de MAHB à 3,5 MdsEUR, ce qui implique un ratio cours/valeur comptable (P/B) d'environ 2 fois les capitaux propres IFRS pour l'exercice 2025. Ces chiffres soulignent la valeur significative créée au cours de 25 ans de partenariat.
"La transaction aura un effet positif de 25 points sur le ratio Solvency II (207% anticipé auparavant), offrant une marge de manoeuvre pour des fusions-acquisitions supplémentaires ou une distribution aux actionnaires", estime KBC Securities, qui reste à "accumuler" sur Ageas.
ageas SA/NV est un groupe d'assurance international riche de près de 200 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance vie et non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, ageas SA/NV concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100% et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.