Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 15 au 19 décembre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine figurent STMicroelectronics, Telefónica, Sodexo, Halma, United Utilities Group et Enagás.

Lundi 15 décembre 2025

STMicroelectronics N.V. : Détachement de dividende trimestriel

Softcat plc : Assemblée générale

Atresmedia : Détachement de dividende intermédiaire

SkiStar AB : Détachement de dividende final

Miquel y Costas & Miquel, S.A. : Détachement de dividende intermédiaire

Mardi 16 décembre 2025

Telefónica, S.A. : Détachement de dividende

Sodexo : Assemblée générale

Mercredi 17 décembre 2025

Pluxee N.V. : Assemblée générale

Jeudi 18 décembre 2025

Halma plc : Détachement de dividende intermédiaire

United Utilities Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire

Games Workshop Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire

Lion Finance Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire

Invesco Asia Dragon Trust plc : Détachement de dividende intermédiaire

JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust plc : Assemblée générale

Vendredi 19 décembre 2025

Sodexo : Détachement de dividende final

Enagás, S.A. : Détachement de dividende intermédiaire

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. : Détachement de dividende intermédiaire

Vitec Software Group AB : Détachement de dividende trimestriel

AVI Global Trust plc : Assemblée générale

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com