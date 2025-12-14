Lundi 15 décembre 2025
STMicroelectronics N.V. : Détachement de dividende trimestriel
Softcat plc : Assemblée générale
Atresmedia : Détachement de dividende intermédiaire
SkiStar AB : Détachement de dividende final
Miquel y Costas & Miquel, S.A. : Détachement de dividende intermédiaire
Mardi 16 décembre 2025
Telefónica, S.A. : Détachement de dividende
Sodexo : Assemblée générale
Mercredi 17 décembre 2025
Pluxee N.V. : Assemblée générale
Jeudi 18 décembre 2025
Halma plc : Détachement de dividende intermédiaire
United Utilities Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire
Games Workshop Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire
Lion Finance Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire
Invesco Asia Dragon Trust plc : Détachement de dividende intermédiaire
JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust plc : Assemblée générale
Vendredi 19 décembre 2025
Sodexo : Détachement de dividende final
Enagás, S.A. : Détachement de dividende intermédiaire
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. : Détachement de dividende intermédiaire
Vitec Software Group AB : Détachement de dividende trimestriel
AVI Global Trust plc : Assemblée générale
