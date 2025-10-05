Lundi 6 octobre 2025
SAAB AB : Final dividend
Bains de Mer de Monaco : Détachement de dividende final
Mardi 7 octobre 2025
Société Générale : Détachement de dividende intermédiaire
The Henderson Smaller Companies Investment Trust plc : Assemblée générale
Mercredi 8 octobre 2025
Diös AB : Détachement de dividende intermédiaire
European Opportunities Trust plc : Assemblée générale
ITM Power Plc : Assemblée générale
Jeudi 9 octobre 2025
Kongsberg Gruppen ASA : Détachement de dividende (exceptionnel)
Kerry Group plc : Détachement de dividende intermédiaire
Tele2 AB : Final dividend
Barratt Redrow plc : Final dividend
LPP SA : Final dividend
WPP plc : Détachement de dividende intermédiaire
Taylor Wimpey plc : Détachement de dividende intermédiaire
ChemoMetec A/S : Assemblée générale
M.P. Evans Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire
Judges Scientific plc : Détachement de dividende intermédiaire
Vendredi 10 octobre 2025
Fabege AB : Détachement de dividende intermédiaire
