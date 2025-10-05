Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 6 au 10 octobre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine figurent celles de Société Générale, Tele2 AB, Kerry Group, WPP plc, Taylor Wimpey plc, et Kongsberg Gruppen ASA. Restez informés des événements clés pour optimiser vos décisions d'investissement.

Lundi 6 octobre 2025

SAAB AB : Final dividend

Bains de Mer de Monaco : Détachement de dividende final

Mardi 7 octobre 2025

Société Générale : Détachement de dividende intermédiaire

The Henderson Smaller Companies Investment Trust plc : Assemblée générale

Mercredi 8 octobre 2025

Diös AB : Détachement de dividende intermédiaire

European Opportunities Trust plc : Assemblée générale

ITM Power Plc : Assemblée générale

Jeudi 9 octobre 2025

Kongsberg Gruppen ASA : Détachement de dividende (exceptionnel)

Kerry Group plc : Détachement de dividende intermédiaire

Tele2 AB : Final dividend

Barratt Redrow plc : Final dividend

LPP SA : Final dividend

WPP plc : Détachement de dividende intermédiaire

Taylor Wimpey plc : Détachement de dividende intermédiaire

ChemoMetec A/S : Assemblée générale

M.P. Evans Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire

Judges Scientific plc : Détachement de dividende intermédiaire

Vendredi 10 octobre 2025

Fabege AB : Détachement de dividende intermédiaire

