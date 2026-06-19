Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 22 au 26 juin 2026. Parmi les principales annonces de la semaine figurent Alten, Bolloré SE, Icade, Valneva SE, Manitou BF, Cellectis S.A., Precia et Jacquet Metals. Suivez ces événements clés pour rester informé des décisions importantes des grandes capitalisations.

Lundi 22 juin 2026

ALTEN : Détachement de dividende

Planisware : Détachement de dividende

Riber : Détachement de dividende exceptionnelle

Precia : Assemblée Générale Annuelle

Electricité et Eaux de Madagascar : Assemblée Générale Annuelle

Devernois S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Hopium : Assemblée Générale Annuelle

Mardi 23 juin 2026

Bolloré SE : Détachement de dividende

Bolloré SE : Détachement de dividende exceptionnelle

Compagnie de l'Odet SE : Détachement de dividende

EMEIS : Assemblée Générale Annuelle

Icade : Détachement de dividende

Icade : Détachement de dividende exceptionnelle

Groupe Guillin : Détachement de dividende

Groupe SFPI : Détachement de dividende

Les Hôtels Baverez S.A. : Détachement de dividende

IEVA Group : Assemblée Générale Annuelle

THX Pharma : Assemblée Générale Annuelle

Broadpeak : Assemblée Générale Annuelle

NSC Groupe : Détachement de dividende

Passat : Assemblée Générale Annuelle

FIPP : Assemblée Générale Annuelle

Grolleau : Assemblée Générale Annuelle

Kerlink : Assemblée Générale Annuelle

Upergy : Détachement de dividende

Neolife : Assemblée Générale Annuelle

L'Agence Automobilière : Assemblée Générale Annuelle

NEOVACS : Split / Dividende Significatif

Mercredi 24 juin 2026

Waga Energy : Assemblée Générale Annuelle

North Atlantic Energies : Assemblée Générale Annuelle

Catering International Services : Détachement de dividende

Dékuple : Détachement de dividende

Les Docks Pétroles d'Ambès : Détachement de dividende

OSE Immunotherapeutics : Assemblée Générale Annuelle

Nicox SA : Assemblée Générale Annuelle

MG International S.A. : Assemblée Générale Annuelle

AdUX : Assemblée Générale Annuelle

Qwamplify : Assemblée Générale Annuelle

UV Germi : Assemblée Générale Annuelle

Bluelinea : Assemblée Générale Annuelle

La Savonnerie de Nyons : Détachement de dividende

Jeudi 25 juin 2026

Compagnie du Cambodge : Détachement de dividende

Financière Moncey Société anonyme : Détachement de dividende

Société Industrielle et Financière de l'Artois : Détachement de dividende

FREY : Assemblée Générale Annuelle

Manitou BF : Assemblée Générale Annuelle

Equasens : Assemblée Générale Annuelle

Valneva SE : Assemblée Générale Annuelle

Marie Brizard Wine & Spirits : Assemblée Générale Annuelle

Groupe Pizzorno Environnement : Assemblée Générale Annuelle

Cellectis S.A. : Assemblée Générale Annuelle

NSE : Assemblée Générale Annuelle

SRP Groupe : Assemblée Générale Annuelle

Bogart S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Prologue : Assemblée Générale Annuelle

IT Link : Assemblée Générale Annuelle

Laboratoires Euromedis : Assemblée Générale Annuelle

Tractial S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Winfarm : Assemblée Générale Annuelle

One Experience : Assemblée Générale Annuelle

Adeunis : Assemblée Générale Annuelle

DBT : Assemblée Générale Annuelle

Vendredi 26 juin 2026

Jacquet Metals : Assemblée Générale Annuelle

EDAP TMS S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Precia : Détachement de dividende

Baikowski : Détachement de dividende

genOway : Assemblée Générale Annuelle

VINPAI : Assemblée Générale Annuelle

Roctool S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Groupe Airwell : Assemblée Générale Annuelle

Finaxo Environnement : Assemblée Générale Annuelle

Weaccess Group : Assemblée Générale Annuelle

Transition Evergreen : Assemblée Générale Annuelle

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com