Lundi 22 juin 2026
ALTEN : Détachement de dividende
Planisware : Détachement de dividende
Riber : Détachement de dividende exceptionnelle
Precia : Assemblée Générale Annuelle
Electricité et Eaux de Madagascar : Assemblée Générale Annuelle
Devernois S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Hopium : Assemblée Générale Annuelle
Mardi 23 juin 2026
Bolloré SE : Détachement de dividende
Bolloré SE : Détachement de dividende exceptionnelle
Compagnie de l'Odet SE : Détachement de dividende
EMEIS : Assemblée Générale Annuelle
Icade : Détachement de dividende
Icade : Détachement de dividende exceptionnelle
Groupe Guillin : Détachement de dividende
Groupe SFPI : Détachement de dividende
Les Hôtels Baverez S.A. : Détachement de dividende
IEVA Group : Assemblée Générale Annuelle
THX Pharma : Assemblée Générale Annuelle
Broadpeak : Assemblée Générale Annuelle
NSC Groupe : Détachement de dividende
Passat : Assemblée Générale Annuelle
FIPP : Assemblée Générale Annuelle
Grolleau : Assemblée Générale Annuelle
Kerlink : Assemblée Générale Annuelle
Upergy : Détachement de dividende
Neolife : Assemblée Générale Annuelle
L'Agence Automobilière : Assemblée Générale Annuelle
NEOVACS : Split / Dividende Significatif
Mercredi 24 juin 2026
Waga Energy : Assemblée Générale Annuelle
North Atlantic Energies : Assemblée Générale Annuelle
Catering International Services : Détachement de dividende
Dékuple : Détachement de dividende
Les Docks Pétroles d'Ambès : Détachement de dividende
OSE Immunotherapeutics : Assemblée Générale Annuelle
Nicox SA : Assemblée Générale Annuelle
MG International S.A. : Assemblée Générale Annuelle
AdUX : Assemblée Générale Annuelle
Qwamplify : Assemblée Générale Annuelle
UV Germi : Assemblée Générale Annuelle
Bluelinea : Assemblée Générale Annuelle
La Savonnerie de Nyons : Détachement de dividende
Jeudi 25 juin 2026
Compagnie du Cambodge : Détachement de dividende
Financière Moncey Société anonyme : Détachement de dividende
Société Industrielle et Financière de l'Artois : Détachement de dividende
FREY : Assemblée Générale Annuelle
Manitou BF : Assemblée Générale Annuelle
Equasens : Assemblée Générale Annuelle
Valneva SE : Assemblée Générale Annuelle
Marie Brizard Wine & Spirits : Assemblée Générale Annuelle
Groupe Pizzorno Environnement : Assemblée Générale Annuelle
Cellectis S.A. : Assemblée Générale Annuelle
NSE : Assemblée Générale Annuelle
SRP Groupe : Assemblée Générale Annuelle
Bogart S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Prologue : Assemblée Générale Annuelle
IT Link : Assemblée Générale Annuelle
Laboratoires Euromedis : Assemblée Générale Annuelle
Tractial S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Winfarm : Assemblée Générale Annuelle
One Experience : Assemblée Générale Annuelle
Adeunis : Assemblée Générale Annuelle
DBT : Assemblée Générale Annuelle
Vendredi 26 juin 2026
Jacquet Metals : Assemblée Générale Annuelle
EDAP TMS S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Precia : Détachement de dividende
Baikowski : Détachement de dividende
genOway : Assemblée Générale Annuelle
VINPAI : Assemblée Générale Annuelle
Roctool S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Groupe Airwell : Assemblée Générale Annuelle
Finaxo Environnement : Assemblée Générale Annuelle
Weaccess Group : Assemblée Générale Annuelle
Transition Evergreen : Assemblée Générale Annuelle
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